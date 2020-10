Le galassie nell'Universo primordiale erano già sorprendentemente cresciute

Un team internazionale di astronomi ha studiato 118 galassie che sono cresciute in modo incredibile durante l'Universo primordiale. Molte di queste galassie, all'inizio della storia del cosmo, possono essere già considerate "mature", ovvero contenevano una quantità significativa di polvere ed elementi pesanti.

"Con nostra sorpresa, molte di loro [le galassie] erano più mature di quanto ci aspettassimo", ha affermato Andreas Faisst dell'Infrared Processing and Analysis Center (IPAC) presso il California Institute of Technology (Caltech). "Non ci aspettavamo di vedere così tanta polvere ed elementi pesanti in queste galassie lontane".

La polvere e gli elementi pesanti, infatti, sono considerati un sottoprodotto delle stelle morenti. Poiché le galassie nell'universo primordiale non avevano avuto molto tempo per la formazione delle stelle (ne tantomeno per la loro morte), gli astronomi non si aspettano di vedere molta polvere o elementi pesanti.

Molte delle galassie sono state anche considerate relativamente adulte perché hanno mostrato una diversità marcata nelle loro strutture, alcune molto simili perfino a una "Via Lattea primordiale". Gli astronomi hanno già individuato galassie molto distanti "adulte" e volevano capire se fosse solo la classica eccezione alla regola... così non è stato.

Sono state trovate un numero significativo di galassie nell'universo primordiale che potrebbero essersi evolute più velocemente del previsto. Adesso, però, gli esperti non capiscono ancora come abbiano fatto queste galassie a crescere così velocemente e, soprattutto, come facciano alcune di loro ad avere già dei dischi rotanti.

In futuro, gli esperti punteranno i loro telescopi per molto più tempo, così da cercare di capire i segreti dietro la formazione di queste strutture cosmiche.