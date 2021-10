GALAX prepara le memorie RAM DDR5 GAMER RGB compatibili con i LEGO

La lista di memorie RAM DDR5 disponibili sul mercato continua ad arricchirsi di modelli intriganti. Da una parte, ci sono brand più noti che lanciano i primi moduli per mercato consumer, come le memorie DDR5 Dominator Platinum di Corsair. Dall’altra, non mancano esperimenti interessanti come le memorie DDR5 GALAX “LEGO” RGB.

Ebbene sì, avete letto il nome dei mattoncini più famosi al mondo e non è un errore. GALAX ha annunciato l’ampliamento del suo portfolio con la serie GAMER DDR5 con striscia ARGB dotata di meccanismo a incastro compatibile con LEGO e altri mattoncini. Gli utenti che amano la personalizzazione potranno quindi sbizzarrirsi, scegliendo anche di montarvi minifigures, creando mini-mosaici o semplicemente usando pezzi trasparenti per arricchire il PC di colori.

GALAX al momento prevede solamente la vendita di kit da 2x16GB, ma in futuro la gamma si amplierà con altri kit da 2x8GB e 2x32GB. Le memorie RAM DDR5 in questione offriranno lo standard JEDEC di 4800 MT/s, però successivamente potrebbero approdare sul mercato anche moduli overclockati. Allo stato attuale non è noto alcun dettaglio in merito a prezzo e disponibilità dei moduli RAM GAMER RGB personalizzabili con i LEGO, eccetto per un elemento per noi fondamentale: GALAX dovrebbe lanciarli soltanto sul mercato cinese.

Nel frattempo, Team Group ha annunciato le prime memorie RAM DDR5 RGB della serie Force Vulcan.