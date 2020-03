Galaxy A11 ufficiale: ecco la scheda tecnica dell'entry-level di Samsung

Dopo i primi rumor di qualche settimana fa, Samsung ha finalmente annunciato in modo ufficiale il suo smartphone entry-level Galaxy A11. Molte delle indiscrezioni trapelate in precedenza sono state confermate, ma è comunque interessante andare a scoprire il nuovo arrivato dell'azienda sudcoreana.

Stando a quanto scritto dalla stessa Samsung sul suo blog ufficiale, la scheda tecnica di Galaxy A11 comprende uno schermo TFT Infinity-O da 6,4 pollici con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel), un processore octa-core operante alla frequenza massima di 1,8 GHz, 2/3GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera da 13MP (f/1.8) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo) + 5MP (f/2.2, ultra-wide), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica da 15W.

Non mancano il sensore per le impronte digitali e il Face Unlock. Le dimensioni del dispositivo sono pari a 161,4 x 76,3 x 8 mm, per un peso di 177 grammi. Le colorazioni disponibili sono Black, White, Blue e Red. Non ci sono dettagli in merito al prezzo e alla disponibilità in Europa, ma potrebbero esserci delle novità nel corso dei prossimi mesi. Staremo a vedere.

Nel frattempo, rimanendo in casa Samsung, vi ricordiamo che da oggi 13 marzo 2020 sono disponibili Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G.