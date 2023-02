Galaxy A23 5G da 128GB in sconto a meno di 250 Euro da Comet per pochi giorni

Termineranno il 4 Marzo gli "Sconti Imperdibili" di Comet, che sia online che nei negozi mettono a disposizione degli utenti una scelta molto ampia di offerte su tanti prodotti. Tra i protagonisti c'è anche il Samsung Galaxy A23 5G, su cui viene offerto uno sconto del 30%.

Lo smartphone infatti può infatti essere acquistato a 244,93 Euro, 150 Euro in meno circa rispetto ai 349,90 Euro di listino, con consegna a domicilio prevista per lunedì 6 marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, ma Comet dà anche la possibilità di effettuare il ritiro gratuito presso il punto vendita più vicino.

Come metodi di pagamento la catena supporta le carte Visa, Mastercard, American Express, PostePay e Maestro, ed offre un periodo di reso fino a 14 giorni con garanzia per 24 mesi a cui si può aggiungere l'estensione pagando un sovrapprezzo.

Lo smartphone include 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, oltre che un display da 6,6 pollici Full HD+, una quadrupla fotocamera posteriore con lente principale da 50 megapixel accompagnata da sensori da 5/2/2 megapixel e sensore frontale per i selfie da 8 megapixel. La batteria invece è da 5000 mAh, mentre come sistema operativo troviamo Android 12.