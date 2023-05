Galaxy A54: il best buy Samsung è in offerta su Amazon a meno di due mesi dal lancio!

A metà marzo, Samsung ha lanciato il Galaxy A54 anche in Italia. Lo smartphone, uno dei "re" della fascia media in virtù dell'ottimo rapporto qualità-prezzo, è già in offerta al minimo storico su Amazon Italia, sia nella versione da 256 GB di memoria che in quella da 128 GB di storage.

Nello specifico, il Samsung Galaxy A54 da 128 GB di memoria è proposto a 419 Euro, il 16% in meno del prezzo di listino, pari a 499,90 Euro. La versione da 256 GB dello smartphone può essere invece acquistata a 459 Euro, il 19% in meno del MSRP, fissato dal colosso sudcoreano a 569,90 Euro. Due ottimi prezzi per dei device che sono arrivati nel Bel Paese meno di due mesi fa!

In offerta troviamo tutte e quattro le colorazioni di Galaxy A54, ovvero Awesome Graphite, Awesome Lime, Awesome White e Awesome Violet, mentre nella confezione di ciascuno smartphone, oltre al device, al cavo di ricarica e alla manualistica, abbiamo anche una Samsung Clear Cover trasparente, perfetta per tenere al sicuro il dispositivo fin dai primissimi minuti di utilizzo.

In termini tecnici, vi ricordiamo che lo smartphone ha un SoC Samsung Exynos 1380 e una GPU Mali-G68 MP5. Il processore è un octa-core composto da 4 Core Cortex-A78 a 2,4 GHz e da 4 Core Cortex-A55 a 2,0 GHz. La RAM del device è pari a 8 GB, mentre lo storage varierà, a seconda della versione prescelta, tra 128 e 256 GB, con possibilità di espandere la memoria fino a 1 TB con MicroSD e MicroSDXC.

Il display di Samsung Galaxy A54 è un Super AMOLED da 6,4" con refresh rate a 120 Hz e risoluzione pari a 1080 x 2340 pixel. La batteria, invece, è da 5.000 mAh e non presenta possibilità di ricarica wireless. Conclude il pacchetto un buon comparto fotocamere posteriore, composto da una lente principale da 50 MP, da un'ultra-grandangolare da 12 MP e da una terza lente da 5 MP. Sullo schermo, invece, abbiamo una selfie-camera da 32 MP con design punch-hole.