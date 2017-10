Galaxy A7 2018 in arrivo con Android 7.1 e schermo Full HD?

La linea A di, composta daled, è stata progettata sin da subito da Samsung per colmare il divario tra il, ovvero la lineup top di gamma, ed il, che rappresenta l’offerta di fascia bassa.

In termini di design, il nuovo Galaxy A7 del 2018, non dovrebbe discostarsi di molto dall’S8, ma chiaramente non mancheranno le novità.

Dal punto di vista tecnico, secondo molti verrà utilizzato uno schermo da 6 pollici con risoluzione di 2160x1080 pixel Full HD, con aspect ratio di 18:9, ormai divenuto comune anche sui telefoni di fascia media. Sempre a livello di design, l’A7 del 2018 non avrà le iconiche curve del Galaxy S8 e del Note 8.

Per quanto concerne le specifiche, a livello di processore troveremo l’Exynos 7885, sicuramente migliore del predecessore, ma comunque più lento dello Snapdragon 660 che probabilmente sarà incluso nell’A5 del 2018. La CPU sarà accompagnata da 6 gigabyte di RAM, un pò insolito per un telefono di fascia media.

La data di presentazione dello smartphone ancora non è nota, ma a livello software dovrebbe essere presente Android 7.1 al posto di Oreo.