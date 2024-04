Galaxy AI: tre funzioni di intelligenza artificiale per stupire gli amici

Un grande balzo in avanti per il software, che andava fatto. Come sempre i coreani sono tra i primi e, ancora una volta, sondano territori inesplorati della tecnologia. Questa volta protagonista è l’IA, che approda sui Samsung S24, S24 Plus ed S24 Ultra e che promette di rivoluzionare il modo in cui utilizzeremo i dispositivi ogni giorno.

Sono molteplici le novità introdotte con l’aggiornamento del software che spinge i nuovi dispositivi, e che sicuramente verranno implementate nei Samsung Galaxy S25, di cui si inizia già a parlare. Ne abbiamo selezionate tre, le più assurde e particolari che, siamo sicuri, lasceranno di stucco amici, parenti e partner una volta che gliele mostrerete.

Cerchia e cerca

Partiamo con quella che più di ogni altra si è sposata con la sempre ottima campagna di comunicazione Samsung. Grazie al pennino in dotazione con Samsung S24 Ultra, potrete letteralmente effettuare una ricerca semplicemente cerchiando un prodotto. La tecnologia che sta alla base è quella di Google Lens, che avvia in automatico una ricerca sul web con l’oggetto in questione, donandovi in tempo reale i risultati.

AI Traslate Live

Un’altra importante implementazione riguarda la traduzione automatica e in tempo reale delle chiamate e dei testi sullo schermo. Niente di più semplice e, siamo sicuri, utile per chiunque si trovi spesso a viaggiare per lavoro e/o per turismo; le lingue disponibili sono ad oggi 13. Tecnicamente, nel momento in cui viene avviata una chiamata, l’interlocutore riceve un messaggio vocale per avvisarlo che andrà a interloquire con una voce generata dall’IA. Il resto lo farà il software, consentendovi di parlare senza problemi anche qualora non foste a conoscenza della lingua.

Comparto foto e video

Non poteva mancare l’ovvia implementazione dell’IA nel comparto foto e video. Sono molteplici gli strumenti per editare i contenuti e si rifanno perlopiù a quanto già visto sull’ottimo sistema operativo dei Pixel, tra cui Pixel 8a protagonista di una prima scheda tecnica. Per esempio, potranno essere generati e quindi modificati gli sfondi quando si eliminano degli elementi presenti in uno scatto. Una funzione che andrà ad abbracciare anche i video.

