Galaxy AI arriva su Galaxy Buds2 Pro, Buds 2 e Buds FE: ecco con qual funzioni

Samsung ha annunciato le funzionalità Galaxy AI nel corso dell’evento Unpacked di inizio anno dedicato ai nuovi Galaxy S24. La suite di funzioni, che si basano sull’intelligenza artificiale, ora arriva anche su altri dispositivi.

Il marchio coreano ha annunciato che alcune funzionalità di Galaxy saranno implementate in alcuni dei suoi auricolari wireless TWS, inclusi i modelli Samsung Galaxy Buds2, Buds2 Pro e Buds FE. L’aspetto più interessante è dato dal fatto che la maggior parte di queste funzioneranno in locale e non avranno bisogno di una connessione ad internet.

Nello specifico, le due funzionalità che arriveranno su Galaxy Buds sono l’interpretazione e la traduzione dal vivo, che sono già disponibili sugli ultimi dispositivi della serie Galaxy S. Nella fattispecie, quando si accoppiano gli auricolari Galaxy compatibili con Galaxy AI con gli ultimi smartphone della gamma, si potrà godere delle due funzionalità senza il bisogno di alcuna connessione.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, la traduzione dal vivo consente di ottenere la traduzione delle chiamate in tempo reale mentre si parla con un’altra persone, e rappresenta senza dubbio la feature più interessante tra quelle presenti in Galaxy AI. La traduzione avviene in tempo reale.