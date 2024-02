Galaxy AI arriva su iPhone, in un certo senso, con tanto di interprete in tempo reale

Samsung ha aggiornato la già nota applicazione Try Galaxy per iPhone per consentire agli utenti Apple di testare sui loro smartphone l’esperienza offerta dalla suite Galaxy AI che come noto è disponibile in esclusiva sui Galaxy ed è stata lanciata con la serie Galaxy S24.

Nella fattispecie, l’applicazione per iOS ora è in grado di simulare l’esperienza di One UI 6.1 che include funzionalità come Live Translate, Chat Assist, Photo Assist, Circle to Search, Note Assist ed altro. In precedenza, il client consentiva agli utenti iPhone di avere solo un piccolo assaggio dell’esperienza offerta dagli smartphone Galaxy, ma dal momento che il colosso coreano sta puntando molto sull’intelligenza artificiale, questo aggiornamento porta con se tutte le novità software incluse dalla nuova release dell’interfaccia grafica.

Come spiegato dai colleghi di SamMobile, le funzionalità di Galaxy AI possono essere ora simulate all’interno dell’applicazione Try Galaxy, attraverso delle demo interattive che permettono di ottenere una panoramica a 360 gradi di come funzionino i tool basati sull’intelligenza artificiale. Chiaramente, non è possibile utilizzare su iPhone nessuna delle feature, ma si tratta senza dubbio di un modo molto simpatico per poter ottenere un assaggio di quello che secondo Samsung sarà il futuro del comparto smartphone.

L’applicazione supporta 20 lingue e si può accedere attraverso la pagina web ufficiale Try Galaxy o scansionando il QR Code.