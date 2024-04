Galaxy AI arriva su tanti 'vecchi' smartphone Samsung a maggio: la lista completa

Mentre Samsung Galaxy AI impara nuove lingue e si prepara ad un lancio in nuovi Paesi del mondo, sembra che il colosso coreano sia intenzionato a portare una pletora di funzioni della sua IA sui vecchi smartphone delle linee Galaxy S e Galaxy Z, nonché su diversi Galaxy Tab. Vediamo insieme quali dispositivi riceveranno Galaxy AI!

La notizia è stata data da 9to5Google e da Android Central, che a loro volta citano un post sul forum della community di Samsung in Corea. Il post è firmato da un dipendente dell'azienda, che ha spiegato che Galaxy AI verrà lanciata insieme a One UI 6.1 su alcuni vecchi dispositivi del colosso di Suwon, a partire dai Galaxy S22 e S21. Ovviamente, le funzionalità legate all'Intelligenza Artificiale in arrivo sugli smartphone di scorsa generazione saranno limitate a causa delle ridotte capacità di calcolo legate all'IA dei device old-gen.

Dunque, Galaxy AI arriverà a maggio su questi smartphone e tablet:

Samsung Galaxy S22 , S22 Plus e S22 Ultra

, S22 Plus e S22 Ultra Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3

Samsung Galaxy Tab S8 e S8 Ultra

Vi ricordiamo inoltre che Galaxy AI è arrivata sui Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 nel corso del mese di marzo: con l'aggiornamento a One UI 6.1 di maggio, dunque, il colosso di Suwon dovrebbe raggiungere la piena retrocompatibilità della sua IA con gli smartphone supportati.

C'è però una precisazione da fare: la versione di Galaxy AI in arrivo sui device di scorsa generazione non è completa. Al contrario, su Galaxy S22, Z Fold e Z Flip 4 verrà lanciata una versione cut-down dell'IA di Samsung, che non presenterà la funzione Instant Slow-Mo integrata invece su Samsung Galaxy S23, S24 e Z Flip e Z Fold 5. Invece, su Galaxy S21, Z Fold 3 e Z Flip 3 verranno lanciate solo alcune funzionalità di Galaxy AI, come Circle to Search e Magic Rewrite, mentre le altre non faranno il loro debutto sugli smartphone coreani del 2021.

