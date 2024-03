Galaxy AI in arrivo oggi su tantissimi smartphone Samsung: la lista completa

Ve l'avevamo anticipato già a febbraio: le migliori funzioni di Galaxy AI sono in arrivo anche sui Samsung Galaxy S23. Ora, finalmente, il rollout dell'IA di Samsung per i Galaxy S23 (e non solo!) è iniziato: ecco quali feature arriveranno sui top di gamma coreani dello scorso anno.

Stando a quanto riporta GizmoChina, il rollout di Galaxy AI per Samsung Galaxy S23 è iniziato nelle scorse ore. La stessa Samsung ha confermato l'avvio del rilascio delle funzionalità IA sui "vecchi" top di gamma con un poster, che potete vedere in cima a questa notizia e che spiega che "Galaxy AI è qui", indicando la lista degli smartphone Samsung compatibili con l'IA proprietaria, lanciata insieme ai Galaxy S24 lo scorso gennaio.

Dunque, i dispositivi Samsung che riceveranno Galaxy AI nelle prossime ore sono:

Samsung Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5

Tutti i tablet della serie Samsung Galaxy Tab S9

L’aggiornamento è già in fase di distribuzione e dovrebbe arrivare su tutti i dispositivi compatibili a breve. Se non avete ancora ricevuto la notifica dell’update, potete richiederlo manualmente recandovi nelle Impostazioni di sistema, poi in Aggiornamenti di sistema e infine toccando su "Controlla gli aggiornamenti di sistema".

Tra le funzionalità di Galaxy AI in arrivo sugli smartphone compatibili abbiamo Chat Assist, che offre suggerimenti per migliorare la grammatica e la formulazione delle frasi durante la composizione dei messaggi in 13 lingue diverse, Circle to Search with Google, con cui è possibile circondare un oggetto di un'immagine o una parte di schermo dello smartphone per avviare una ricerca per immagini su di esso; Generative Edit, che permette di rimuovere elementi indesiderati dalle foto, riposizionare i soggetti e regolare le prospettive; e infine Live Translate, che fornisce traduzioni in tempo reale per le chiamate e i messaggi audio.

