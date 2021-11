Galaxy Book Fold: il primo laptop pieghevole di Samsung arriva nel 2022?

I primi rumor sull'esistenza di un laptop pieghevole di Samsung sono emersi a settembre, grazie al leaker Ice Universe, considerato molto affidabile dalla community. Tuttavia, dopo i rumor di Ice Universe nessuna informazione sul device è stata condivisa da altre fonti, facendo pensare ai fan che il leaker avesse preso un abbaglio.

Pochi giorni fa, a distanza di un paio di mesi dal primo tweet di Ice Universe relativo al dispositivo, il portale specializzato in device Samsung SamMobile ha riportato di aver scoperto da alcune fonti che Samsung Display sta lavorando a diversi schermi pieghevoli, tra cui uno per laptop, che verrà impiegato per lo schermo di un device chiamato Galaxy Book Fold 17, lo stesso nome impiegato a settembre da Ice Universe.

La notizia ha riacceso le speranze dei fan per il Galaxy Book Fold, che secondo un altro sito web coreano specializzato in rumor nel settore dell'elettronica potrebbe arrivare sul mercato già nel 2022. Quest'ultima notizia pare però difficilmente credibile, poiché il device dovrebbe essere ancora in fase di sperimentazione, e non è nemmeno previsto nel piano delle uscite dei device Samsung del 2022, il che fa pensare che Galaxy Book Fold potrebbe essere messo in commercio nel 2023.

Samsung, comunque, sta lavorando ad una linea di laptop definiti "a ferro di cavallo" già da qualche mese: si tratta di una gamma di PC portatili con schermo da 17", che hanno la capacità di chiudersi su sé stessi, al pari degli smartphone pieghevoli, trasformandosi in tablet da 13". Questi dispositivi sarebbero frutto di una collaborazione tra Samsung, che ne produrrebbe lo schermo e darebbe loro il nome, Intel, che si occuperebbe delle componenti sotto la scocca, e Microsoft, che invece dovrebbe fornire il sistema operativo.

Vista la partecipazione di Microsoft al progetto, fino a qualche mese fa si pensava che questi dispositivi avrebbero utilizzato Windows 10X, ma dopo la sua cancellazione è più probabile che saranno dotati di una release particolare di Windows 11, oppure di un sistema basato su Android 12L.