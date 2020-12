Galaxy Buds Pro, gli auricolari trapelano in ogni dettaglio possibile

Dopo il leak dei primi render degli auricolari True Wireless Galaxy Buds Pro di casa Samsung, ora essi sarebbero apparsi in rete in moltissimi dettagli grazie alla recente pubblicazione dei documenti di certificazione alla Federal Communications Commission (FCC) statunitense, comprese le specifiche tecniche e il possibile prezzo al pubblico.

Stando a quanto riportato anche dai colleghi di PhoneArena, infatti, i Galaxy Buds Pro – o numero di modello SM-R190 – dovrebbero giungere sul mercato con una batteria di 500 mAh per la custodia e 60 mAh per gli auricolari, così da offrire 22 ore di autonomia con la cancellazione attiva del rumore accesa. Non mancano anche altri dettagli come la resistenza all'acqua IP68, la connessione Bluetooth 5.1, controlli touch, ricarica rapida USB-C e ricarica wireless.

Per quanto concerne il lancio, Galaxy Buds Pro dovrebbero essere presentati e lanciato in concomitanza con la serie di smartphone top di gamma Galaxy S21, ergo per il 14 gennaio 2021 nel corso del grande evento CES 2021. Il possibile prezzo dovrebbe essere pari a 199 Dollari circa salvo eventuali promozioni, ma potrebbe anche giungere a costo zero incluso nel preordine dei nuovi telefoni flagship. Infine, i colori dei modelli dovrebbero essere nero, argento e viola (come visibile nella immagine in copertina all’articolo).

A proposito di Samsung Galaxy S21, di recente non solo sarebbe stato confermato il supporto alla S Pen diventata famosa con la gamma Galaxy Note, ma online sarebbe apparso anche il primo video reale hands-on che mostra la versione Plus confrontata con iPhone 12 Pro.