Galaxy Buds Pro, scoperte delle funzionalità nascoste ma utilissime

Gli auricolari True Wireless Galaxy Buds Pro di casa Samsung sono già trapelati nelle scorse settimane in ogni dettaglio possibile...o quasi. Di recente, infatti, su Reddit l’utente TheBone avrebbe scoperto una gamma di nuove funzionalità nel file APK ufficiale presente nei server del colosso sudcoreano ma non ancora rilasciati ufficialmente.

Come potete vedere anche nell’immagine in calce all’articolo e nel thread ufficiale pubblicato su r/GalaxyBuds, è ormai praticamente confermato il supporto alla cancellazione attiva del rumore (ANC) già rumoreggiato diversi giorni fa. Non mancherebbero però anche altre funzionalità molto utili tra cui una modalità di riduzione del rumore moderata e una modalità ambientale, quest’ultima in grado di attivarsi automaticamente quando l’utente parla e di disattivarsi quando smette di parlare. Le funzioni di rilevamento del dialogo e controllo del rumore delle cuffie possono essere attivate anche tramite l’assistente vocale Bixby.

Altra novità interessante riguarda l’audio 3D con head tracking, presumibilmente supportato dagli Galaxy Buds Pro ma solo sotto tre condizioni ben precise: lo smartphone Samsung in questione deve avere OneUI 3.0 con Android 11, richiede alcuni sensori specifici (detti anche sensor id 4 e 15) e il supporto alla feature SEC_FLOATING_FEATURE_AUDIO_SUPPORT_HEADTRACKING_EFFECT. Infine, altra feature è l’equalizzatore con bilanciamento a tre bande. Per ogni informazione più tecnica, comunque, TheBone ha pubblicato su GitHub screenshot e video su tutte queste feature inedite.

Samsung intanto sarebbe all’opera per colmare il vuoto lasciato da Huawei in Europa in materia 5G, entrando così nella competizione per le reti di quinta generazione nel Vecchio Continente aggiornando le attuali infrastrutture.