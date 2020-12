Galaxy Buds Pro si mostrano nel loro possibile design: niente forma a fagiolo

Gli auricolari True Wireless Galaxy Buds Pro di casa Samsung si sarebbero mostrati online nei loro primi render. Dopo le notizie delle settimane scorse che hanno confermato il loro nome in seguito alla pubblicazione di alcuni documenti delle autorità indonesiane, ora finalmente i successori del modello Galaxy Buds Plus hanno un “volto”.

A pubblicare tali immagini è stato il rinomato tipster Evan Blass tramite il social network sempre più usato dai grandi nomi del mondo dei leak, ovvero Voice. Come potete vedere sia dall’immagine di copertina, dove appaiono i due auricolari senza custodia, che dal render in calce all’articolo, Samsung starebbe puntando a un modello senza la forma a fagiolo caratteristica del modello Galaxy Buds Live, piuttosto con un design già visto nel predecessore Galaxy Buds+. Il modello del case, invece, sarà squadrato.

Dal punto di vista tecnico, invece, si parla di auricolari dalla punta in silicone e con una custodia dalla batteria da 472 mAh; a livello di feature dovrebbe figurare la cancellazione attiva del rumore (Active Noise Cancellation, ANC). Per quanto riguarda infine il loro arrivo sul mercato, avevamo già visto che dovrebbe giungere tra gennaio e febbraio 2021 con la gamma di smartphone Samsung Galaxy S21 composta da Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra; Evan Blass, però, ha precisato che i rumor precedenti sull’inclusione con la confezione di Galaxy S21 non lo convincono particolarmente, piuttosto Galaxy Buds Pro dovrebbero giungere come incentivo per il preordine o bonus a un prezzo inferiore rispetto a quello di retail separato.

Rimanendo nel mondo Samsung, secondo un rapporto recente pubblicato dall’agenzia di stampa Reuters Samsung sarebbe davvero decisa a interrompere la produzione del suo smartphone top di gamma Galaxy Note nel 2021 per concentrarsi sui dispositivi pieghevoli e sulla gamma Galaxy S.