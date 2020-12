Galaxy Buds Pro potrebbero essere gli auricolari più costosi di Samsung

Di recente sono state scoperte molte funzionalità nascoste ma utilissime dei Galaxy Buds Pro, i nuovi auricolari True Wireless in arrivo dal colosso sudcoreano Samsung, ma non sono le uniche indiscrezioni di questa settimana. Online si parla infatti di nuovi dettagli sulla scheda tecnica e, soprattutto, sul prezzo affatto accessibile.

Stando a quanto riportato in esclusiva da 91Mobiles e ad alcuni tweet in materia, infatti, Galaxy Buds Pro dovrebbero giungere sul mercato statunitense a 199 Dollari o 229 Euro in Europa, per un rialzo di 30 e 50 Dollari rispettivamente per i predecessori Buds Live e Buds+. Insomma, cifra particolarmente elevata rispetto agli standard di casa Samsung, ma perché potrebbe essere così?

A darci una risposta sono diversi tipster che avrebbero tutti diffuso le medesime informazioni tramite canali differenti: uno di questi è il rinomato Ishan Agarwal, il quale ha confermato a 91Mobiles che gli auricolari Galaxy Buds Pro ospiteranno batterie da 61 mAh mentre la custodia avrà 472 mAh, per un totale di 28 ore di autonomia. Inoltre, gli auricolari sarebbero classificati IPX7 (rispetto alla certificazione IPX2 sui vecchi Galaxy Buds) e avrebbero funzioni come la cancellazione attiva del rumore, l’audio spaziale 3D, riconoscimento vocale, sensori giroscopici, Dolby Atmos, SoundAlive, controlli touch e impostazioni avanzate.

Tutto ciò sarebbe stato riassunto in una slide molto semplice visibile in calce all’articolo dall’utente Twitter _h0x0d_, dove si spiegano le differenze principali tra tutti i modelli di auricolari True Wireless prodotti da Samsung. Infine, non mancano ulteriori render pubblicati sempre su Twitter dal rinomato tipster Roland Quandt. Trattandosi però di indiscrezioni, invitiamo come sempre a prenderle con le pinze.

Non ci resta dunque che attendere la presentazione ufficiale dei Galaxy Buds Pro attualmente attesa per il grande evento CES 2021 di inizio gennaio, occasione in cui Samsung potrebbe persino annunciare ufficialmente la nuova serie di smartphone top di gamma Galaxy S21.