Galaxy Buds Pro è il nome dei prossimi auricolari wireless di casa Samsung

Continuano ad apparire online nuove informazioni interessanti sulla prossima serie di auricolari True Wireless Galaxy Buds di casa Samsung, ormai attesi da tutti per il lancio con la gamma di smartphone Galaxy S21 a inizio 2021. Gli ultimi riguardano il nome: se prima erano noti come Galaxy Buds Beyond, ora un documento li nomina Galaxy Buds Pro.

A riportarlo sono i colleghi di SamMobile, i quali hanno notato una certificazione pubblicata dall’autorità di regolamentazione dell’Indonesia dove effettivamente appare il numero di modello SM-R190, il nome Galaxy Buds Pro e anche un primo dettaglio sulla capienza della batteria della custodia, pari a 472 mAh. Gli stessi dettagli sarebbero trapelati anche nel sito del regolatore 3C cinese, dove le cuffiette TWS sono state certificate ufficialmente.

Altro dettaglio interessante riguarda il design: sempre secondo SamMobile, infatti, anziché avere una forma a fagiolo dovrebbero tornare al design più tradizionale di Galaxy Buds+. A livello di feature, invece, dovrebbe figurare la cancellazione attiva del rumore (Active Noise Cancellation, ANC). Al momento non si sa nulla sul loro prezzo, però ci si attende la loro presenza al lancio con Galaxy S21 direttamente nella confezione dello smartphone. Per quanto riguarda l’annuncio, dunque, possiamo aspettarcelo proprio per inizio 2021 tra gennaio e febbraio.

Anche la gamma Samsung Galaxy S21 è molto chiacchierata ultimamente: su Twitter sono trapelati nelle ultime ore altri render CAD da varie angolazioni, mostrando lo smartphone nel suo design elegante con la nuova “isola” dedicata a contenere le diverse lenti del comparto fotografico.