Galaxy Buds Pro, Samsung e Adidas lanciano una edizione limitata Stan Smith

Samsung ha annunciato le Galaxy Buds Pro a inizio gennaio 2021, proponendo così sul mercato auricolari True Wireless top di gamma assieme agli smartphone di ultima generazione. Ora, però, il colosso sudcoreano sta collaborando con Adidas Originals per lanciare una edizione limitata ispirata alle famosissime scarpe Stan Smith.

Come riportato dai colleghi di GSMArena, infatti, le due società hanno deciso di creare un paio di auricolari Galaxy Buds Pro completamente a tema Stan Smith, ovvero nella iconica colorazione bianca e verde. L’immagine in copertina e in calce all’articolo, non altro che un semplice render del prodotto finale, mostra chiaramente com’è il design intero non solo delle cuffiette – che restano uguali alle originali, semplicemente bianche e argento con dettagli cromati – ma anche della confezione alquanto speciale.

A quanto pare, infatti, si tratta di una scatola uguale a quella delle scarpe Adidas che contiene al suo interno un cappello snapback realizzato in plastica riciclata che, una volta aperto come vedete in foto, contiene al suo interno gli auricolari stessi. Non manca pure un tema Adidas Originals personalizzato per lo smartphone Galaxy con cui verranno accoppiate le Buds Pro e un coupon per acquistare le nuove sneakers Stan Smith di casa Adidas.

Sfortunatamente, questa edizione limitata di Galaxy Buds Pro sarà disponibile solamente nel mercato domestico della Corea del Sud per un prezzo di 279.000 KRW (circa 249 Dollari). Per i consumatori occidentali, quindi, si apre una “caccia” all’acquisto del piccolo pezzo da collezione.

