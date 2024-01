Galaxy AI è il centro di Galaxy S24: l'intelligenza artificiale è ovunque

Con i Galaxy S24 presentati questo pomeriggio, Samsung va in all in sull’intelligenza artificiale ed infatti il fulcro della scheda tecnica dei tre modelli è Galaxy AI, il nuovo sistema d’intelligenza artificiale che vuole ottimizzare l’utilizzo della serie Galaxy S24.

Galaxy AI infatti sarà centrale nell’esperienza d’uso dei nuovi smartphone. Ad esempio, sarà possibile chattare con uno studente o un collega di un altro paese senza preoccuparsi della barriera linguistica, grazie al sistema Traduzione Live che è permette di ottenere traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale all’interno dell’app Telefono preinstallata all’interno dello smartphone. A riguardo però Samsung nelle note ha spiegato che “la disponibilità del servizio può variare in base alla lingua. L’accuratezza dei risultati non è garantita”.

Mostrata anche la funzione “Interprete”, che permette di tradurre in maniera istantanea le conversazioni dal vivo per visualizzarle su uno schermo diviso in modo tale che gli interlocutori possano leggere la trascrizione testuale di ciò che l’altra persona ha detto. Il tutto in locale e senza la necessità di essere collegati alla connessione dati o WiFi.

Samsung ha anche mostrato “Assistente Chat” che è in grado di aiutare a perfezionare il tono della conversazione per garantire che la comunicazione avvenga nel registro linguistico desiderato.

L’IA arriva anche su Android Auto, che è in grado di riassumere automaticamente i messaggi in arrivo per suggerire le risposte e le azioni più adatte. Assistente Note, integrato in Samsung Notes, invece, riepiloga le attività in programma attraverso l’IA e dà la possibilità di creare modelli per prendere appunti con formati predefiniti.

Oltre alle funzionalità legate all’IA integrate nel comparto fotografico, di cui abbiamo parlato nella notizia dedicata, c’è anche la feature “Assistente Trascrizione” che utilizzando L’IA di dettatura vocale è in grado di trascrivere, riassumere e tradurre le registrazioni.

“La serie Galaxy S24 trasforma la connessione con il mondo che ci circonda e dà il via al prossimo decennio di innovazione mobile,” spiega TM Roh, President e Head of Mobile eXperience (MX) di Samsung Electronics. “Galaxy AI è il frutto del nostro patrimonio di innovazione e della nostra profonda conoscenza del modo in cui le persone utilizzano i propri smartphone. Siamo entusiasti di vedere come gli utenti di tutto il mondo potranno potenziare la loro vita quotidiana scoprendo infinite nuove possibilità grazie a Galaxy AI”.