Galaxy AI alla conquista del mondo: impara nuovi lingue e persino 3 dialetti

Della suite Galaxy AI di Galaxy S24abbiamo a lungo parlato su queste pagine. A poco più di tre mesi dalla presentazione ufficiale, emergono ulteriori dettagli sui piani futuri della società coreana.

Samsung infatti ha portato il numero totale di lingue supportate a 16, tre in più rispetto a quelle presenti nella versione iniziale. In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, il produttore ha spiegato che Galaxy AI presto sarà in grado di parlare e capire gli input che arrivano in arabo, indonesiano e russo. Ma non è tutto, perchè l’intelligenza artificiale avrà anche accesso a tre nuovi dialetti: l’inglese australiano, il cantonese ed il francese canadese.

Tali lingue ancora non sono disponibili in via ufficiale, ma Samsung ha spiegato che verranno lanciati nel corso dei prossimi mesi. Appena disponibili, sarà possibile effettuare il download attraverso l’app Impostazioni, dove si potranno anche impostare per l’utilizzo.

Samsung però guarda anche oltre e nello stesso post sul blog spiega che mira a far diventare Galaxy AI ancora più inclusivo ed entro la fine dell’anno intende rendere il modello compatibile con lingue come rumeno, turco, olandese, svedese e cinese tradizionale. L’obiettivo, ormai conclamato, è di rendere Galaxy AI ancora più accessibile. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite i commenti.

Su Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti di oggi.