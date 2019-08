Il Galaxy Fold 2 si piega orizzontalmente? In rete alcuni render

Il popolare sito web olandese LetsGoDigital ha pubblicato una nuova serie di render della seconda generazione del Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di Samsung il cui primo modello dovrebbe debuttare prossimamente sul mercato dopo il rinvio di qualche mese fa.

I render si basano su alcuni brevetti presentati presso l'Ufficio della Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea, che ha svelato tre nuovi design pieghevoli per dei dispositivi targati Samsung. Due degli schizzi sembrano abbastanza simili a quelli registrati lo scorso mese e poi trasformati nel primo Galaxy Fold.

Un terzo schizzo invece mostra uno smartphone che si piega orizzontalmente piuttosto che verticalmente. Proprio questa potrebbe essere la grossa novità della gamma, in quanto introdurrebbe un nuovo form factor in controtendenza anche rispetto ad Huawei Mate X, che ad oggi rappresenta il principale concorrente.

Un eventuale Galaxy Fold 2 piegato orizzontalmente potrebbe trasformarsi in una sorta di laptop, con la parte inferiore dello schermo che potrebbe ospitare la tastiera per la stesura dei documenti. Di un progetto simile abbiamo parlato ieri in occasione dell'annuncio del keynote di Ottobre di Microsoft, che potrebbe vedere il debutto di un Surface a doppio schermo. E' chiaro che nel caso del Galaxy Fold 2 l'approccio sarebbe radicalmente differente, anche a livello puramente tecnico.