Il Galaxy Fold 2 di Samsung si chiamerà Galaxy Bloom: dal CES nuove informazioni

Ad un mese ed un giorno dall'evento Unpacked 2020 di Samsung, arrivano le prime conferme su ciò che mostrerà la società coreana. Secondo quanto riferito da SamMobile, nel corso di un evento a porte chiuse tenuto al CES 2020, Samsung avrebbe confermato la seconda generazione del proprio smartphone pieghevole. Ci sono però delle sorprese.

Il nome del dispositivo infatti non sarà Galaxy Fold 2. Nel corso della riunione con i partner, infatti, Samsung avrebbe rivelato che si chiamerà Galaxy Bloom: alcuni dirigenti hanno anche svelato che il design dello smartphone è ispirato ad una custodia per il trucco di Lancôme. Non è chiaro se le parti abbiano stretto qualche tipo di partnership o meno, però.

Lo stesso rapporto conferma anche le voci precedenti secondo cui il successore del Galaxy S10 sarà battezzato Galaxy S20. A Febbraio saranno lanciati tre modelli: Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra.

Un dettaglio tecnico emerso dal meeting è che sia il Galaxy Bloom che il Galaxy S20 supporteranno la registrazione video in 8K. Alcuni rumor emersi in precedenza affermavano anche che il Bloom avrà uno schermo da 6,7 pollici e sarà basato su Android 10.

Lo scorso dicembre alcune informazioni parlavano di un prezzo di 845 Dollari, significativamente più basso rispetto al primo pieghevole che costa 1.980 Dollari.