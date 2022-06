Samsung Galaxy A Fold e Galaxy A Flip: trapelano i pieghevoli 'budget', in arrivo nel 2024

Gli smartphone della serie Galaxy Z di Samsung hanno dei prezzi proibitivi, è un dato di fatto. Quest'anno, però, pare che le cose siano destinate a cambiare: a inizio giugno abbiamo scoperto che Samsung sarebbe al lavoro su un Galaxy Z Fold Mini. Oggi, invece, arriva la conferma che lo smartphone si chiamerà "Galaxy A Fold".

Come per gli smartphone non-foldable, dunque, Samsung vorrebbe introdurre la lineup A per indicare i device midrange che potrebbero affiancarsi a quelli di fascia alta o altissima: per esempio, i Galaxy A70, A50, A30 e A10 rappresentano delle proposte alternative, a prezzi via via sempre più bassi, rispetto ai Galaxy della serie S 2X.

Secondo il portale coreano ETNews, che in passato ha riportato alcune previsioni piuttosto accurate sul mondo Samsung, la compagnia di Suwon dovrebbe rilasciare delle versioni midrange dei suoi due pieghevoli, il Galaxy Z Fold e il Galaxy Z Flip, chiamandole semplicemente Galaxy A Fold e Galaxy A Flip. I due smartphone dovrebbero avere delle specifiche tecniche ritoccate al ribasso e, ovviamente, anche un prezzo più contenuto rispetto ai "fratelli maggiori".

È probabile che il Galaxy A Fold sia in realtà quello che alcuni rumor avevano identificato come Galaxy Fold Lite nelle scorse settimane, anche perché pare che il prezzo dei due device, che dovrebbe oscillare attorno agli 800 Dollari, dovrebbe essere praticamente identico. Al momento, invece, non sappiamo a quale prezzo punti il colosso di Suwon per il Galaxy A Flip, anche se in questo caso possiamo speculare che un costo attorno ai 600 Dollari potrebbe essere un target estremamente competitivo sul mercato.

La brutta notizia, però, è che, mentre i Galaxy Z di serie 4 arriveranno ad agosto, per Galaxy A Fold e Galaxy A Flip ci sarà da aspettare molto più a lungo, poiché la loro release sul mercato potrebbe già essere stata fissata per il 2024. Per questo, è improbabile che i device siano in uno stadio avanzato di produzione, dunque è impossibile prevederne la scheda tecnica.