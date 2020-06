Galaxy Fold Lite potrebbe arrivare nel 2021 a soltanto 800 Euro!

Samsung continua ad affermarsi come l’azienda più all’avanguardia per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli. Dopo aver aperto le danze con Galaxy Fold, assieme ai primi render di Galaxy Fold 2 sono apparsi online dei rumor su un modello Lite molto più accessibile.

Secondo alcune fonti sudcoreane tra cui il sito Viva100, il Galaxy Fold Lite doveva essere presentato all’imminente evento online Unpacked, atteso per il 5 agosto, assieme ad altri prodotti come Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra. L’azienda però ci avrebbe ripensato poiché proporre uno smartphone pieghevole potrebbe causare un calo delle vendite dei suddetti nuovi telefoni.

Samsung quindi potrebbe presentarlo e lanciarlo a fine 2020 o inizio 2021, ma non è stata diffusa al pubblico alcuna conferma o smentita al riguardo.

Alcuni rumors pensano che questo modello Lite sarà una via di mezzo tra il primo Fold lanciato sul mercato e l’atteso Galaxy Z Flip. Altri parlano anche di componenti interessanti per Galaxy Fold Lite, come il SoC Qualcomm Snapdragon 865, e di un prezzo mozzafiato attorno agli 800 Euro esentasse.

Si parla quindi di circa 1000 Euro in meno rispetto a Galaxy Fold, una cifra che mostra come una tecnologia ancora acerba come questa possa diventare accessibile anche ad altre fasce di consumatori.