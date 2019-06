Galaxy Fold è un mistero, Samsung: 'Presto annunciata la data di lancio'

Nonostante i rumor delle ultime ore, Samsung ancora non è in grado di annunciare la data di lancio del Galaxy Fold. In risposta alle indiscrezioni trapelate di recente, che parlavano di un lancio previsto per il mese di Luglio, il colosso coreano ha diffuso una dichiarazione alla stampa.

Un rappresentante di Samsung, parlando con CNET ha affermato che "annunceremo la data di lancio nelle prossime settimane". Ancora una volta quindi un commento molto vago, che non fornisce alcun tipo d'indicazione precisa riguardo il debutto sul mercato del primo smartphone pieghevole della compagnia asiatica.

Secondo alcune teorie emerse in rete, inizialmente Samsung aveva intenzione di lanciare il Galaxy Fold entro e non oltre maggio o giugno, ma si sarebbe presa del tempo extra per ottimizzarlo ulteriormente, spinta anche dalla guerra commerciale di Huawei con gli Stati Uniti. Proprio Huawei infatti rappresenta il primo competitor di Samsung nella corsa al mercato degli smartphone pieghevoli, complice ovviamente il Mate X che il colosso di Shenzhen ha svelato poco dopo Samsung.

I dettagli sulle modifiche apportate da Samsung al Galaxy Fold sono già emersi: a quanto pare gli ingegneri hanno tappato il mini foro che consentiva l'ingresso della polvere, ma avrebbe anche migliorato la pellicola applicata sul display che è stata erroneamente sollevata da molti.