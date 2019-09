Samsung Galaxy Fold: recensore americano lamenta display danneggiato dopo un giorno

Vi ricorderete sicuramente che Galaxy Fold è già stato rinviato in passato, dopo le segnalazioni di alcuni recensori americani il cui display si era rotto in appena un giorno. Ebbene, a quanto pare ci risiamo: i danni sono minori, ma Samsung sembra avere nuovi problemi da risolvere.

Infatti, i colleghi di TechCrunch hanno pubblicato, nella giornata odierna, un articolo titolato "Il display del mio Galaxy Fold è danneggiato dopo un giorno".

All'interno del pezzo, si legge: "Il nuovo, rinnovato, Galaxy Fold di Samsung arriva questa settimana con un unico obiettivo: deve solamente non rompersi. [...] L'altro giorno ho tolto il Fold dalla tasca mentre ero in fila al CVS (catena di farmacie statunitense, ndr). L'ho aperto e ho visto qualcosa 'incastonato' tra le 'ali di farfalla' (nome utilizzato da Samsung per promuovere il Fold, ndr) [...]. C'era una chiazza amorfa dai colori vivaci. [...] Non è enorme. Forse è poco meno di un centimetro. [...] Non è un gran bel look dopo circa 27 ore con il dispositivo, considerando che non è stato lasciato cadere sul cemento, immerso nell'acqua o calpestato".

Insomma, il recensore ha avuto a disposizione un'unità in anteprima, ma dopo appena un giorno qualcosa è andato storto, come potete vedere nell'immagine presente qui sotto. Chiaramente potrebbe essersi trattato di un semplice difetto di fabbricazione, ma, visti i precedenti, ovviamente diversi utenti hanno avuto da ridire.

D'altronde, Samsung ha già rilasciato le linee guida per utilizzare Galaxy Fold, in cui si prevede anche che l'utente non eserciti troppa pressione sullo schermo. Forse il recensore non ha trattato in modo "delicato" lo smartphone, questo non ci è dato saperlo, ma stiamo comunque parlando dell'Hardware Editor di TechCrunch, non certo dell'ultimo arrivato.

Nel frattempo, la risposta di Samsung non è tardata ad arrivare: "Galaxy Fold è un dispositivo unico nel suo genere, realizzato con nuovi materiali e tecnologie che gli consentono di aprirsi e chiudersi come un libro. [...] Incoraggiamo i proprietari di Galaxy Fold a leggere le istruzioni incluse nella confezione e nel manuale del prodotto disponibile online. I prodotti utilizzati seguendo queste linee guida sono coperti da garanzia. In caso di domande, i proprietari di Galaxy Fold possono consultare gli specialisti dei prodotti Samsung tramite il servizio Galaxy Fold Premier in qualsiasi momento".

Crediti immagini: TechCrunch.