Galaxy Fold: Samsung ha rinviato gli eventi di presentazione del telefono in Cina

Il Galaxy Fold non sembra essere partito con il piede giusto, e oltre a far crollare la compagnia in borsa, Samsung è stata costretta a posticipare gli eventi stampa ufficiali per il mercato cinese.

Gli eventi si sarebbero dovuti svolgere a Hong Kong e Shanghai, martedì 23 e mercoledì 24 di questo mese. Non è stato fornito ancora nessun motivo valido per questo rinvio e non sono state impostate neanche nuove date ma, per quanto riguarda Shanghai, il National Business Daily ha riferito che Samsung China sembra aver dato la colpa alla sede dell'evento, indicata come non idonea.

La compagnia sudcoreana comunque, non aveva ancora impostato alcuna data d'uscita in Cina (in America invece, la data di lancio rimane inalterata per il 26 Aprile), mentre non è arrivata ancora nessuna smentita per un evento che si dovrebbe svolgere a Tapei il 25 Aprile 2019.

Samsung non vuole dare la colpa di questi ritardi ai dispositivi danneggiati ma, vista la tempistica, è probabile che la società voglia avere più tempo per affrontare di petto questi problemi.

In Italia e nel resto dell'Europa, salvo rinvii, il telefono pieghevole dovrebbe arrivare il 3 Maggio, al prezzo di 2.050 euro.