Il Galaxy Fold in Europa da Settembre: parte l'era degli smartphone pieghevoli - Aggiornata

Trovano conferma i rumor di qualche giorno fa. Samsung tramite un comunicato stampa ha annunciato che da domani 6 Settembre gli utenti coreani potranno acquistare il Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole ritirato dal mercato a Luglio a causa dei problemi al display e la cerniera.

Negli Stati Uniti il lancio è previsto "nelle prossime settimane", e secondo molti l'inizio della commercializzazione sarebbe previsto per 27 del mese. Samsung ancora non ha fornito indicazioni nemmeno sull'arrivo in Europa ed Italia del dispositivo, che nei mesi successivi alla presentazione aveva registrato un riscontro importante da parte degli utenti, nonchè un entusiasmo crescente per quella che da molti era definita come la novità più importante per il settore degli ultimi anni.

In Corea Samsung sta anche offrendo una novità chiamata "Galaxy Fold Premier Service", che dà agli utenti "accesso diretto ad esperti Samsung che possono fornire assistenza e supporto su misura al telefono in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno". Questo nuovo piano di assistenza include anche una sessione onboarding one-to-one opzionale, per permettere di scoprire tutte le novità dell'interfaccia e le varie funzionalità.

Samsung però a The Verge ha confermato che questo servizio non sarà incluso nel prezzo del Galaxy Fold, e dovrà essere acquistato a parte.



Aggiornamento 11:14 - Nel corso del keynote in corso all'IFA di Berlino, il Chief Marketing Officer di Samsung Europe ha confermato che il Europa il Galaxy Fold sarà disponibile nei negozi da questo mesi, senza però svelare alcuna data ufficiale.