Il Galaxy Home di Samsung sta finalmente per arrivare

Nel 2019 Samsung ha svelato la sua risposta ad Amazon Echo e Google Home: Galaxy Home, uno smart speaker che si basa su Bixby e punta tutto sulla qualità del suono per la riproduzione di musica. Non ne abbiamo saputo più nulla, fino ad adesso. Finalmente ci siamo, sembra che il Galaxy Home stia per arrivare sul mercato.

Non su quello italiano, non subito, almeno, come è sempre successo con gli smart speaker. Abbiamo dovuto penare un bel po' anche per i Google Home e per la famiglia di device di Amazon "Echo". Sammobile sostiene di aver ricevuto un'imboccata da alcuni insider, che parlano di un arrivo imminente, e se rimane vero quanto trapelato l'anno scorso, il debutto dovrebbe avvenire negli Stati Uniti, Corea del Sud e Cina.

Bixby è ancora un po' acerbo rispetto agli assistenti smart dei concorrenti, quindi Samsung ha avuto l'intelligenza di puntare sulla qualità audio. Una scelta fatta propria anche da Apple con i suoi Home Pod (pure questi ancora non disponibili in Italia, Ça va sans dire). I Galaxy Home sono dotati di 6 speaker, un subwoofer e 8 microfoni. Inoltre è stata stretta una partnership con Spotify.

All'epoca dell'annuncio si era molto discusso anche del possibile prezzo. Si ipotizzava una cifra attorno ai 350 dollari dell'Home Pod o ai 400 dollari del Google Home Max, i due smart speaker che si posizionano nello stesso segmento di interesse del Galaxy Home.