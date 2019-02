Galaxy M20, lo smartphone con notch di Samsung, è già su Amazon Italia

Dopo essersi fatto strada nel mercato asiatico, il Galaxy M20, lo smartphone con il notch di Samsung, è in arrivo anche in Italia. A confermare i rumor ci pensa Amazon Italia, che ha già inserito il dispositivo nel listino.

Il nostro paese però non dovrebbe essere l'unico a dover beneficiare di questo nuovo smartphone, in quanto evidentemente il colosso coreano avrebbe intenzione di lanciarlo anche in altri mercati europei, tra cui quello tedesco e spagnolo.

Su Amazon Italia lo smartphone è disponibile nelle colorazioni grigio (dark gray) e blu (blue) al prezzo di 219 Euro, ma la data di lancio ancora non è disponibile.

A livello tecnico, troviamo un display da 6,3 pollici FHD+ Infinity-V con notch a goccia e risoluzione di 2340x1080 pixel e densità di 409 PPI. Il processore invece è un octa-core (Dual Core 1.8 GHz + Hexa Core 1.6 GHz), accompagnato da 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna espandibile con microSD fino a 512 gigabyte. La fotocamera posteriore include una doppia lente con flash LED (13 Megapixel, F1.9 e 5 Megapixel UW, F2.2), mentre quella frontale è da 8 megapixel con selfie flash. La batteria invece è da 5.000 mah, quanto basta per garantire una buona autonomia.