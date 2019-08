Galaxy Note 10 arriva oggi in Italia: prezzo, primi sconti e dove acquistarlo

Debuttano oggi in Italia i nuovi Galaxy Note 10 e Note 10+, e con essi sono già disponibili le prime offerte di operatori e delle catene di distribuzione. Vediamo insieme quali sono gli sconti più interessanti proposti da Unieuro, Mediaworld, Euronics e di TIM, Wind Tre e Vodafone.

Euronics

Euronics ha aperto ufficialmente oggi la commercializzazione di entrambi gli smartphone, in un'apposita pagina ufficiale in cui è possibile acquistare le colorazioni Aura Glow ed Aura Black di entrambi i modelli, a prezzi rispettivamente di 979 Euro per il Note 10 e di 1.129 Euro per la variante Plus.

Mediaworld

Mediaworld, come altre catene di distribuzione, propone sia in store che online il Galaxy Note 10 e Note 10+. In questo caso entrambi gli smartphone non sono scontati e vengono proposti ai prezzi di listino, nelle colorazioni Aura Glow ed Aura Black.

Unieuro

Sul sito web di Unieuro è possibile acquistare da oggi i due smartphone top di gamma per la seconda parte dell'anno. La catena di negozi non propone alcun tipo di sconto, ed il Galaxy Note 10 è disponibile a 979 Euro nelle colorazioni Aura Black ed Aura Glow, mentre il Galaxy Note 10+ a 1.129 Euro per le stesse colorazioni.

Amazon

Amazon ha dato il via oggi alla commercializzazione dei Galaxy Note 10 e Note 10 Plus con delle interessanti promozioni che permettono di risparmiare 50 Euro sul prezzo di listino. Per tutti i dettagli vi rimandiamo nella news dedicata.

Operatori telefonici

TIM

TIM è stato uno dei primi operatori ad aggiungere il Note 10 e Note 10+ al suo listino, che vengono proposte in due soluzioni simili.

Il Note 10 può essere portato a casa a 26 Euro al mese per 30 mesi a fronte di un anticipo di 149 Euro, mentre il Note 10+ è disponibile a 30 Euro al mese per la stessa durata del contratto, con un anticipo di 129 Euro.

Wind

Più articolato il listino di Wind, che propone tante offerte per il Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ sulla base delle offerte della linea All Inclusive Easy Pay, Wind Family o Fibra 1000.

Tre

Tre Italia consente di abbinare i piani All-In Speciali. Per il Note 10 è disponibile un'offerta che a 11,99 Euro al mese propone 100GB con Gigabank, minuti ed SMS illimitati verso tutti, a cui si aggiungono i 22,99 Euro al mese per 30 mesi dello smartphone.

Fronte Galaxy Note 10+, l'offerta lato SIM è la stessa, mentre per lo smartphone si passa a 26,99 Euro al mese per 30 mesi.