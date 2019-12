Galaxy Note 10 Lite: in rete immagini e scheda tecnica

E' trapelata in rete quella che sembra essere la scheda tecnica completa del Galaxy Note 10 Lite, il nuovo smartphone della linea Note di Samsung che dovrebbe vedere la luce prossimamente. Secondo quanto riportato da WinFuture.de, il dispositivo dovrebbe essere lanciato a Gennaio a fianco del Galaxy S10 Lite.

Nel leak si legge che il display sarà lo stesso Infinity-O del Galaxy Note 10, ma chiaramente le dimensioni saranno inferiori: si parla di 6,7 pollici con risoluzione di 2400x1080 pixel con sensore per le impronte digitali ad ultrasuoni presente al suo interno.

La scheda conferma anche che il Galaxy Note 10 Lite sarà basato sul chipset Exynos 9810, lo stesso di Galaxy S9 e Galaxy Note 9, accompagnato da 6 gigabyte di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile ovviamente tramite microSD.

Sul retro dello smartphone gli utenti troveranno una tripla lente fotografica composta da una lente primaria da 12 megapixel con apertura F1.7, una fotocamera ultra-wide da 12MP F2.2 ed un teleobiettivo F2.4 da 12 megapixel. Per i selfie invece il modulo fotografico sarà da 32 megapixel, presente in un foro centrale.

Per quanto riguarda la batteria, si parla di una capacità di 4.500 mAh, superiore anche al Galaxy Note 10+, con supporto alla ricarica rapida da 25W. A livello di S-Pen, il Note 10 Lite dovrebbe avere il Bluetooth 5.0 e non 5.1, e non dovrebbe essere presente il supporto alle gesture.

Ovviamente, come sistema operativo gli utenti troveranno Android 10 con UI 2.0. Di recente il nuovo OS di Google è arrivato sul Galaxy Note 10.