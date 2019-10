Il Galaxy Note 10 Lite è sempre più vicino: tutto ciò che sappiamo sul nuovo smartphone

Sul web si parla tanto del nuovo Galaxy Note 10 Lite, che secondo alcuni spifferi Samsung potrebbe lanciare sul mercato per contrastare l'iPhone 11 di Apple. Quest'oggi il popolare sito web SamMobile ha ottenuto una serie di informazioni esclusive sul progetto. Arrivano conferme sul nome, ma soprattutto sul lancio, che potrebbe avvenire a breve.

Attualmente il dispositivo ha il nome in codice SM-N770F, e potrebbe arrivare in Europa in due opzioni di colore sotto il marchio "Galaxy Note 10 Lite".

Al momento non è noto il prezzo, ma i maggiori siti sono allineati sul fatto che sarà più basso rispetto al Galaxy Note 10+. Tuttavia, ad oggi non sono emersi gli elementi che potrebbero rendere lo smartphone più conveniente rispetto alle varianti ultratop.

La cosa certa è che il produttore potrebbe trovarsi costretto a rinunciare a qualche funzionalità che hanno reso la gamma iconica e riconoscibile a livello mondiale. Tra le rinunce non dovrebbe figurare il supporto all'S Pen, che dovrebbe restare il punto cardine dell'esperienza d'uso, nonostante le possibili dimensioni ridotte.

Il progetto è quanto mai interessante e potrebbe segnare un punto di svolta importante per Samsung, oltre che per l'intero mercato degli smartphone. Chiaramente vi invitiamo a prendere con le pinze le notizie emerse fin'ora in quanto non sono ancora state confermate.