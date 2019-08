Galaxy Note 10 non ha il jack audio: Samsung rimuove la pubblicità 'contro' Apple

Sono passate meno di 24 ore dall'annuncio di Samsung Galaxy Note 10, ma il nuovo smartphone della società sudcoreana è già al centro di un primo "inconveniente". Infatti, in molti sui social network si sono accorti che Samsung ha cancellato la pubblicità in cui "prendeva in giro" Apple per l'assenza di un jack per le cuffie su iPhone.

Apple ha rimosso da diverso tempo il jack per le cuffie dagli iPhone e Samsung ha cercato a più riprese di "puntare il dito" contro l'azienda di Cupertino per provare a pubblicizzare i dispositivi delle serie Note e Galaxy S dotati dell'ingresso da 3,5 mm. In particolare, una celebre pubblicità ritraeva un utente Apple utilizzare miriadi di adattatori per riuscire a collegare all'iPhone le proprie cuffie con il cavo.

Peccato che anche Samsung abbia deciso di rimuovere il jack per le cuffie da Galaxy Note 10 e che quindi ora quella pubblicità risulti un po' bizzarra. Per questo motivo, stando a quanto riportato dal Business Insider, la società di Cupertino ha rimosso i contenuti pubblicitari coinvolti. Il mondo del Web si è ovviamente accorto dell'accaduto ed è inutile dire che la notizia è già diventata virale sui social network.

Per maggiori dettagli sullo smartphone, vi consigliamo di consultare la nostra prova di Samsung Galaxy Note 10.