Galaxy Note 10+ senza segreti: in rete scheda tecnica e versione 5G

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale del 7 Agosto, il Galaxy Note 10 Plus di Samsung ormai non ha più segreti. Sul web infatti è trapelata non solo la scheda tecnica completa, ma anche una versione 5G che negli Stati Uniti sarà venduta da Verizon.

A livello di specifiche, questa è la lista diffusa in rete da alcuni siti:

Schermo : 6,8 "Quad HD + (1.440 x 3.040 pixel) AMOLED dinamico, HDR 10+, 498 ppi, Gorilla Glass 6

: 6,8 "Quad HD + (1.440 x 3.040 pixel) AMOLED dinamico, HDR 10+, 498 ppi, Gorilla Glass 6 CPU : Exynos 9825 octa core fino a 2,7 GHz

: Exynos 9825 octa core fino a 2,7 GHz RAM : 12 GB

: 12 GB Memoria interna : 256 GB UFS 3.0 espandibile tramite micro SD

: 256 GB UFS 3.0 espandibile tramite micro SD Fotocamera posteriore : 12 megapixel (doppio pixel), f / 1.5-2.4 + 16 megapixel ultra grandangolare, teleobiettivo f / 2.2 + 12 megapixel (zoom ottico 2x), sensore f / 2.1 + ToF

: 12 megapixel (doppio pixel), f / 1.5-2.4 + 16 megapixel ultra grandangolare, teleobiettivo f / 2.2 + 12 megapixel (zoom ottico 2x), sensore f / 2.1 + ToF Fotocamera frontale : 10 megapixel (doppio pixel), f / 2.2

: 10 megapixel (doppio pixel), f / 2.2 Connettività : Dual nano SIM, 4G LTE, Wi-Fi 6 a doppia banda, Bluetooth 5, GPS / GLONASS / Galileo / Beidou, USB Tipo C

: Dual nano SIM, 4G LTE, Wi-Fi 6 a doppia banda, Bluetooth 5, GPS / GLONASS / Galileo / Beidou, USB Tipo C Dimensioni : 162,3 x 77,1 x 7,9 mm

: 162,3 x 77,1 x 7,9 mm Peso : 198 grammi

: 198 grammi Batteria : 4.300 mAh con ricarica rapida da 45 W e ricarica wireless da 20 W

: 4.300 mAh con ricarica rapida da 45 W e ricarica wireless da 20 W Sistema operativo : Samsung One UI basato su Android 9 Pie

: Samsung One UI basato su Android 9 Pie Altro: S-Pen con 4.096 livelli di pressione, certificazione IP68, lettore di impronte digitali ad ultrasuoni integrato nel display

L'aspetto più interessante è anche dato dall'immagine promozionale che proponiamo in calce, che mostra un banner di Verizon per la variante 5G. Ovviamente si tratta di una promozione rivolta agli utenti americani, ma è comunque una conferma del fatto che il portafoglio di smartphone in grado di supportare la nuova rete di connettività è desinato ad espandersi con l'ingresso del Galaxy Note 10+.

Non sappiamo quale operatore abbia stretto l'accordo con Samsung per la commercializzazione in Italia. Vi terremo aggiornati anche sui prezzi.