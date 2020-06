Galaxy Note 20 Ultra, compare a sorpresa online la scheda tecnica

L’evento Unpacked organizzato da Samsung dovrebbe mostrare il Galaxy Note 20 nel suo splendore. Nel mentre però spuntano altri leak sul Galaxy Note 20 Ultra, che se prima sembrava improbabile in quell’evento, ora pian piano si sta mostrando al pubblico per vie non ufficiali.

Le ultime informazioni giungono dal social Weibo, dove Technology Meow ha postato tutte le specifiche tecniche del Galaxy Note 20 Ultra. Non sono però comparse online altre informazioni su Galaxy Note 20.

Si parla di uno smartphone con display curvo (come il Note10+) QHD+ da 6.9” con refresh rate di 120Hz, CPU Snapdragon 865, 16GB di RAM e 256GB di memoria. Nel comparto fotografico figurano una tripla fotocamera posteriore (108MP + 12MP ultrawide + 13MP telephoto con zoom 4X) con autofocus laser; e una fotocamera frontale da 40MP.

Galaxy Note 20 Ultra arriva dotato di batteria da 4500 mAh e caricabatterie da 25W con ricarica rapida a 45W, lettore d’impronte digitali a ultrasuoni per garantire maggiore sicurezza e precisione, e supporto alla rete 5G. I colori in cui dovrebbe giungere sul mercato sono nero, rame e bianco.

Lo smartphone dunque si presenta bene: sono soprattutto il SoC e il display a renderlo particolarmente completo e accattivante, mentre la batteria potrebbe deludere qualcuno ma si poteva prevedere questa capacità, tra l’altro la stessa del Galaxy S20 Plus. Il prezzo di lancio dovrebbe essere di 9999 Yuan, ovvero 1259 Euro esentasse al cambio attuale; altri tipster online parlano invece di cifre a partire comunque dai $1000 o 891 Euro.