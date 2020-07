Dopo Galaxy Note 20 Ultra, anche Galaxy Z Flip 5G sarà color bronzo

Galaxy Note 20 Ultra non è l’unico smartphone Samsung che arriverà in color bronzo/rame come mostrato dagli ultimi render ufficiali apparsi online su Samsung Russia. Anche il Galaxy Z Flip 5G arriverà con quel colore, come mostrato dai video e dalle immagini pubblicate su Twitter.

Queste informazioni giungono direttamente dal noto tipster Evan Blass, o evleaks, che le ha pubblicate sul suo Patreon e su Twitter, rendendo noto al mondo non solo una delle colorazioni del Galaxy Z Flip 5G ma anche il suo possibile aspetto finale.

Con questo leak verrebbero dunque confermate anche le immagini pubblicate dall’agenzia TENNA nella pagina ufficiale del prodotto, registrato in vista dell’imminente presentazione attesa per agosto. Il colore dello smartphone in queste immagini, chiamato “Mystic Bronze”, non è l’unico disponibile per Galaxy Z Flip 5G: il modello bronzo infatti sarà accompagnato da una versione grigio/argento, comunque elegante. Ma non è solo l’esterno a rendere questo telefono pieghevole così interessante.

Dentro infatti si nascondono un SoC Qualcomm Snapdragon 865 con modem 5G integrato, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna e batteria da 3200 mAh. Il sistema operativo in dotazione sarà Android 10 e il prezzo dovrebbe essere leggermente superiore rispetto al predecessore Galaxy Z Flip, dal quale riprende il design. Non ci resta che attendere l'evento Unpacked per avere maggiori informazioni.