Galaxy Note 20 Ultra, dopo le immagini ora abbiamo anche un suo video!

Il Galaxy Note 20 Ultra è sempre più nella bocca degli appassionati. Nell’attesa dell’evento Unpacked ufficializzato da Samsung per il 5 agosto, lo youtuber Jimmy Is Promo ci sta deliziando con foto e video inediti. Dopo i primi scatti del modello fisico e non più di render vari, ora ha persino pubblicato su YouTube un nuovo filmato.

Dal video si possono capire diversi dettagli del modello registrato, ovvero la variante SM-N986U certificata recentemente dalla FCC: Galaxy Note 20 Ultra ha al suo interno il sistema operativo Android 10 con One UI 2.5; la S-Pen in dotazione è la stessa fornita con Galaxy Note 10 ed è stata spostata, assieme allo speaker, al lato sinistro del dispositivo. Inoltre, essa può essere usata anche come puntatore sul display da 6.9 pollici.

Ancora, è confermata la tripla fotocamera posteriore che si vocifera essere da 108MP + 12MP ultrawide + 13MP telephoto con zoom 4X. Essa però risulta particolarmente grossa e in rilievo rispetto al modello precedente. Ora mancano solo gli ultimi dettagli, ovvero sapere la scheda tecnica con precisione, il prezzo e quando arriverà sul mercato europeo.

Ciò però sarà sicuramente svelato il 5 agosto, assieme a tanti altri prodotti come il Galaxy Z Flip 5G.