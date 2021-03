Niente Galaxy Note nel 2021: la conferma dal CEO di Samsung

Nel corso dell'assemblea degli azionisti tenuta in Corea del Sud, l'amministratore delegato di samsung, Dong-jin Koh, ha rivelato che la società non lancerà il nuovo Galaxy Note nella seconda metà dell'anno, come da tradizione, ma ha comunque voluto precisare che la serie non è stata cancellata.

La notizia era nell'aria da tempo, soprattutto dopo che con la linea Galaxy S21 Samsung ha introdotto (nel modello Ultra) il supporto all'S-Pen che è stata una peculiarità dei Note fino a questo momento.

Nel corso della riunione degli azionisti, il CEO ha affermato che "potrebbe essere difficile lanciare la serie Galaxy Note 21 quest'anno a causa della grave carenza di chip", oltre che ovviamente per evitare di metterlo in concorrenza con prodotti già presenti sul mercato come il Galaxy S21 Ultra. DJ Koh ha anche affermato che però Samsung intende lanciare un nuovo Galaxy Note nel 2022, ma ha preannunciato che le tempistiche di lancio potrebbero variare rispetto a quanto avvenuto in precedenza, quando i phablet sono stati svelati a ridosso dell'ultimo trimestre dell'anno.

"Galaxy Note è una categoria di prodotti importante per noi, che è stata amata dai consumatori negli ultimi 10 anni. L'esperienza utente di S Pen è un'area su cui l'attività mobile di Samsung ha lavorato più duramente di chiunque altro. I tempi di lancio potrebbero essere diversi, ma faremo in modo di non deludere gli utenti Galaxy Note" ha continuato.

Altri rapporti emersi di recente hanno anche rivelato che a Luglio Samsung potrebbe annunciare lo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 3 ed il nuovo Galaxy Z Flip.