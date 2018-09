Galaxy Note 9 va a fuoco. Samsung investiga, tornano i vecchi spettri del passato?

Tornano i vecchi spettri del passato per la gamma Galaxy Note di Samsung? Al momento no, ma il caso segnalato da un'agente immobiliare di Long Island fa preoccupare la società coreana. Una donna infatti sostiene che il proprio phablet sia andato a fuoco "completamente a caso".

Diane Chung, questo il nome della persona coinvolta, ha descritto l'esperienza come "traumatica" e parlando con i media sostiene che il dispositivo abbia emesso "un suono sibilante e stridulo" prima di esalare un "fumo denso". L'aspetto traumatico dell'intera vicenda è dato dal fatto che il Note 9 si sarebbe surriscaldato mentre questa era da sola in ascensore, e le avrebbe provocato la distruzione di tutto ciò che conteneva la borsa in cui era presente lo smartphone. Il fumo denso generato dal dispositivo le avrebbe anche provocato problemi di respirazione visto l'ambiente chiuso in cui si trovava.

Al momento dell'apertura dell'ascensore, un uomo ha aiutato la donna a spegnere il fuoco afferrando il telefono con un panno ed immergendolo in un secchio d'acqua.

Chiaramente il tutto è ancora da verificare, in quanto non erano presenti testimoni, ma la donna ha citato in giudizio Samsung per "danni non specificati" ed ha chiesto al giudice "un ordine restrittivo per vietare la vendita di qualsiasi Galaxy Note 9". La vicenda però ha ancora degli elementi da chiarire, come quello relativo all'uomo che si è trovato pronto all'uscita dell'ascensore con un panno ed un secchio d'acqua in cui immergere il telefono.

Samsung, scottata dal caso del Galaxy Note 7 che due anni fa fu ritirato dal mercato a causa dei problemi di surriscaldamento, ha immediatamente annunciato di aver aperto un'indagine per fare chiarezza sulla questione. Ma ad oggi si tratta di un caso isolato.