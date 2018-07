Galaxy Note 9: il poster conferma la presenza del jack per le cuffie. Trapela il prezzo

E' innegabile che, almeno da qualche settimana, lo smartphone più discusso del web è il Galaxy Note 9, il phablet top di gamma 2018 che la compagnia coreana dovrebbe annunciare il prossimo Agosto nell'evento dedicato.

La maggior parte delle specifiche tecniche sono a noi già conosciute, ma l'affidabile SlashLeaks, attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha pubblicato quello che, con ogni probabilità, è il poster che Samsung utilizzerà durante la campagna promozionale per pubblicizzare l'arrivo sul mercato del Note 9.

Sono due le cose che spiccano nell'immagine, che mostra la scocca posteriore e non quella anteriore: il posizionamento del sensore per le impronte digitali, che conferma le indiscrezioni trapelate ieri, che volevano lo scanner proprio sotto le telecamere per una questione di comodità, e la presenza del jack per le cuffie da 3,5 millimetri. Quest'ultima parte rappresenta una vera e propria sorpresa in quanto mai prima d'ora si era parlato di questo aspetto.

Salta all'occhio anche la colorazione viola, che probabilmente andrà ad aggiungersi alle altre, ed il pennino giallo.

Secondo quanto riportato da GSMArena, inoltre, un dipendente di Samsung avrebbe confermato che la versione base con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage interno costerà all'incirca 990 Euro, un prezzo che può variare da nazione a nazione in base ai diversi regimi fiscali. Il dispositivo dovrebbe raggiungere il mercato polacco il 24 Agosto con i pre-ordini al via dal giorno della presentazione, il 9 Agosto.