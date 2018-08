Galaxy Note 9: Samsung conferma i prezzi. Si parte da 980 Dollari con la versione da 128gb

Mancano ormai poco più di ventiquattro ore alla presentazione ufficiale del Galaxy Note 9, il phablet top di gamma che il colosso coreano dovrebbe annunciare nella giornata di domani nel corso dell'evento Unpacked. Direttamente dal VIetnam, però, ci arrivano delle indicazioni ufficiali sui prezzi.

Samsung, infatti, non sappiamo se erroneamente o meno, ha già aperto i pre-ordini del dispositivo nella nazione, il che ci permette di capire a grandi linee quali saranno i costi che dovranno sostenere coloro che hanno intenzione di acquistarlo anche nel resto del mondo.

La versione da 128 gigabyte infatti viene venduta all'equivalente di 980 Dollari, mentre quella con 512 gigabyte di memoria interna parte da 1.180 Dollari. Ovviamente tali prezzi sono stati calcolati al cambio attuale della moneta locale, e ci permettono di ottenere una visione d'insieme di quella che sarà la fascia di prezzo a cui si rivolgerà il dispositivo, che chiaramente sarà quella di fascia alta, andandosi a mettere in competizione diretta non solo con iPhone X, il cui successore dovrebbe essere annunciato nel giro di un mese come da protocollo, ma anche con lo stesso Galaxy S9 ed S9 Plus.

A parte la nuova S-Pen, nel pacchetto gli utenti dovrebbero trovare anche il nuovo caricatore wireless, un adattatore USB-C to HDMI per il DeX, una cover Clear View e le cuffie JBL Inspire 700 wireless.