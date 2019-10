Galaxy Note 'low cost', nuovi dettagli: l'evento di lancio potrebbe essere molto vicino

Dopo le indiscrezioni di qualche ora fa, torniamo a parlare del presunto nuovo progetto di Samsung. Per chi non lo sapesse, a quanto pare l'azienda sudcoreana vuole lanciare un nuovo dispositivo "low cost" della serie Galaxy Note.

Ciò che emerge ora è che Samsung avrebbe in mente di lanciare questo smartphone solamente in Europa e l'evento di annuncio disterebbe appena qualche mese, come riportato anche da Wccftech. In parole povere, stando ai rumor, l'azienda sudcoreana avrebbe deciso di portare la sua gamma di smartphone Galaxy Note nella fascia media del mercato, in modo da renderla più appetibile anche a coloro che non possono spendere cifre che si avvicinano ai 1000 euro per uno smartphone.

Si tratterebbe di una scelta molto interessante, visto che finora la gamma Note ha visto quasi solamente dispositivi top di gamma pensati per l'utenza più esigente. In realtà, i più attenti si ricorderanno di quel Galaxy Note 3 Neo annunciato durante l'edizione 2014 del Mobile World Congress di Barcellona, ma capite bene che di acqua sotto i ponti ne è passata molta.

Vi ricordiamo che la variante "economica" dovrebbe chiamarsi Samsung Galaxy Note 10 Lite e che il suo nome in codice è SM-N770F. Le prime stime relative ai prezzi descrivono uno smartphone che potrebbe rientrare nella fascia che va dai 500 ai 700 euro. Staremo a vedere.