Galaxy AI e One UI 6.1, Samsung estende il campo: controllate se c'è il vostro smartphone

Dopo aver approfondito tre modi interessanti per sfruttare l'IA Samsung, è giunto il momento di scendere nel dettaglio di una novità non di poco conto relativa al popolare brand. Infatti, quest'ultimo ha annunciato l'arrivo di Galaxy AI su diversi altri smartphone.

Potreste già conoscere la lista di dispositivi compatibili con Galaxy AI diffusa finora, ma adesso l'azienda ha ufficializzato, mediante un comunicato stampa che abbiamo ricevuto il 16 aprile 2024, che a breve, a partire da inizio maggio, l'esperienza di intelligenza artificiale raggiungerà un buon numero di ulteriori dispositivi. Certo, si fa riferimento anche a smartphone pieghevoli.

I modelli coinvolti in questo senso sono Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, ma a farsi notare è anche l'estensione alla gamma Galaxy S22. Lato tablet, invece, il nome a cui si fa riferimento è quello di Galaxy Tab S8. Insomma, Samsung sta continuando a estendere in modo importante l'esperienza legata a funzioni come Assistente Chat, Assistente Note, Assistente Foto, Traduzione Live e Cerchia e Cerca con Google.

Per coloro che non dispongono di uno smartphone compatibile, ricordiamo che risulta comunque possibile farsi un'idea di quanto proposto dai prodotti di casa Samsung installando la web app Try Galaxy. Fino a qualche tempo fa questa risultava accessibile solamente da dispositivi iOS, ma adesso si può utilizzare anche in ambito Android.

