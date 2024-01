Galaxy AI resterà gratuita dopo il 2025? Samsung non ha ancora deciso

Sono passate già un paio di settimane dall'annuncio di Galaxy AI da parte di Samsung. Ora, dopo che il polverone post-lancio della serie Galaxy S24 si è calmato, il colosso coreano è tornato a parlare della disponibilità di Galaxy AI per gli smartphone Samsung di scorsa generazione e di ciò che succedere all'IA dopo il 2025.

Parlando ai microfoni di ET Telecom, il Presidente e Direttore della sezione MX Business di Samsung Electronics T.M. Roh ha confermato che Galaxy AI arriverà su 100 milioni di smartphone in tutto il mondo nel corso del 2024. La feature, ha spiegato Roh, sarà disponibile anche sui vecchi smartphone Samsung Galaxy delle serie S e Z, probabilmente a partire dai Galaxy S23 e dagli Z Fold e Z Flip 5. Non è invece chiaro se l'IA farà presto il suo debutto anche sulle linee A e M, destinate alla fascia media e bassa del mercato.

Un'ottima notizia, se non fosse che Galaxy AI diventerà a pagamento dal 2025. O forse no. Per il momento, infatti, Samsung non è certa del futuro di Galaxy AI, nel senso che non sembra ancora aver preso una decisione sulla natura free o a pagamento delle funzioni IA dei suo smartphone. Al lancio dei Galaxy S24, invece, il colosso di Suwon aveva spiegato che le feature sarebbero state "blindate" dietro un paywall ad un anno dal rollout.

T.M. Roh, invece, ha dichiarato che "Stando alle nostre analisi, ci sono diversi bisogni per l'IA su prodotti mobile. Per questo, ci saranno dei consumatori soddisfatti dall'utilizzo gratuito dell'IA. Poi ci saranno dei clienti che desidereranno delle potenzialità IA persino maggiori, e saranno disposti a pagare per queste ultime. Ci sono diversi fattori da tenere in considerazione, e li stiamo valutando tutti quanti".

Insomma, le possibilità che Galaxy AI resti gratuito anche nel 2025 non sembrano essere pari a zero. Leggendo tra le righe nelle parole di T.M. Roh, però, possiamo speculare che solo alcune delle funzioni IA garantite con One UI 6.1 resteranno completamente gratuite anche per il prossimo anno, mentre una parte di queste ultime potrebbe diventare a pagamento.