Galaxy Ring arriva nel 2024: un dirigente Samsung si fa scappare la finestra di lancio

Il primo video teaser di Samsung Galaxy Ring è stato rilasciato dal colosso di Suwon nel corso dell'evento di presentazione dei Samsung Galaxy S24. Purtroppo, l'azienda coreana non si è sbilanciata ulteriormente sul suo anello smart. Oggi, però, un executive della compagnia ha finalmente confermato la finestra di lancio di Samsung Galaxy Ring.

Con un post su LinkedIn, che potete vedere anche in calce a questa notizia, il Direttore della divisione Global B2B, IoT e Accessori di Samsung Daniel Seung Lee ha confermato che Galaxy Ring arriverà nella seconda metà del 2024 sui principali mercati globali. Lee, in particolare, ha dichiarato che "un nuovo prodotto indossabile per la salute e il benessere arriverà nella seconda metà del 2024. Restate sintonizzati!".

Parole che non lasciano spazio alle interpretazioni, dunque: Samsung Galaxy Ring uscirà nel 2024, ma ci sarà da attendere almeno fino all'estate per mettere le mani sul dispositivo. Negli scorsi giorni, il Galaxy Ring era comparso su Samsung Good Lock, un'app proprietaria del colosso di Suwon, lasciando intendere che lo sviluppo dell'anello smart fosse ormai completo (o quasi).

Analogamente, di recente si è iniziato a parlare del Samsung Unpacked dell'estate del 2024, che dovrebbe tenersi tra i mesi di luglio e agosto - come da tradizione per l'azienda coreana - e che potrebbe essere il palcoscenico perfetto per il lancio di Samsung Galaxy Ring e del primo smartphone pieghevole a basso prezzo dell'azienda, insieme ai nuovi Galaxy Z Fold e Z Flip 6, alla prossima ondata di tablet coreani e ai Galaxy Watch di settima generazione.

Al momento, comunque, il Galaxy Ring resta avvolto nel mistero: il reveal trailer mostrato a metà gennaio si è infatti limitato a confermare che il prodotto monterà un sensore per il monitoraggio del battito cardiaco, che sarà compatibile con Samsung Health e che avrà due pin per la ricarica cablata.