Galaxy Ring fa capolino in un'app Samsung: arriverà nel 2024?

Durante l'evento Unpacked del 17 gennaio, Samsung ha rilasciato un teaser del Galaxy Ring, il primo anello smart del colosso coreano. Ora, però, l'innovativo dispositivo dell'azienda di Suwon è tornato a fare capolino in un'app presente su tantissimi smartphone Samsung: lancio prima del previsto?

Come spiegano i colleghi di GSMArena, il Galaxy Ring è comparso su Samsung Good Lock, l'applicazione che permette a chi possiede uno smartphone Samsung di personalizzare l'estetica e l'aspetto della sua interfaccia, delle notifiche, della schermata di blocco, degli sfondi e della tastiera. Samsung Good Lock presenta anche una pagina dedicata ai widget per smartphone Galaxy, e proprio in uno di questi si è mostrato il Galaxy Ring.

Nel widget batteria di Samsung Good Lock, infatti, troviamo il Galaxy Ring tra i dispositivi che possono essere connessi allo smartphone, insieme ad altri indossabili del colosso coreano già presenti sul mercato, come i Galaxy Watch, gli smartband della linea Galaxy Fit e gli auricolari Galaxy Buds. Ciò significa che, tramite connessione Bleutooth, il widget batteria dei device Samsung sarà in grado di dirvi in tempo reale quale sarà lo stato di carica di Galaxy Ring.

La presenza dell'anello nell'app Good Lock, inoltre, sembra confermare che lo sviluppo di Galaxy Ring sia quasi terminato, o quantomeno che si trovi ad uno stadio molto più avanzato del previsto. Inizialmente, infatti, i leak avevano stabilito che l'anello intelligente sarebbe stato rilasciato solo nel 2025: l'inizio dei preparativi per il supporto software del device - testimoniato dall'ultima versione di Samsung Good Lock - sembra però anticipare un lancio anticipato per Galaxy Ring, che dunque potrebbe avvenire nel corso del 2024.

In tal caso, il prodotto potrebbe essere lanciato insieme ai nuovi foldable Samsung, ovvero Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. L'Unpacked estivo del colosso di Suwon, insomma, potrebbe essere molto più interessante del solito: accanto ai due flagship pieghevoli e al Galaxy Ring, infatti, potrebbe arrivare anche il primo Samsung Galaxy Fold a prezzo budget.