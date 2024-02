Galaxy Ring, debutto vicino: annuncio durante il prossimo Galaxy Unpacked

Nel corso dell’evento di presentazione dei nuovi Galaxy S24, Samsung ha anche annunciato il Galaxy Ring, l’anello smart che ha suscitato interesse e curiosità da parte dei presenti al keynote ma per cui ancora non ha comunicato alcuna data di lancio.

Secondo quanto affermato da ETNews, il colosso coreano starebbe pianificando di lanciare il Galaxy Ring nel corso del secondo Galaxy Unpacked dell’anno, che dovrebbe tenersi in estate. Samsung solitamente utilizza questo evento per svelare la nuova generazione di smartphone pieghevoli, ma quest’anno potrebbe arricchirsi anche dell’anello smart.

Sulla base dei rumor emersi nelle ultime settimane, il Galaxy Ring sarà in grado di misurare la frequenza cardiaca, ma anche l’ossigenazione del sangue. Presenti anche funzioni come l’ECG ed il monitoraggio del sonno, ma si parla anche della possibilità di effettuare pagamenti mobili tramite NFC ed il controllo dello smartphone associato. A quanto pare, però, il progetto sarebbe ancora nella fase di prototipazione e la produzione di massa dovrebbe cominciare solo nel secondo trimestre dell’anno.

Il numero uno di Samsung Electronics, TM Roh, ha affermato che la società ha deciso di lanciare un prodotto di questo tipo in quanto ritiene “che sia essenziale completare la salute digitale in un fattore di forma che possa essere comodamente indossato per lunghi periodi di tempo”.