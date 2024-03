Galaxy Ring vi terrà a dieta: nuovo leak conferma il supporto a Samsung Food

La produzione di Samsung Galaxy Ring è iniziata una settimana fa, giusto in tempo per il lancio del dispositivo, che dovrebbe avvenire nel corso dell'estate. Man mano che il primo anello smart del colosso di Suwon si avvicina, emergono diverse novità sulle principali feature di Galaxy Ring, che a quanto pare vi aiuterà a tenervi a stecchetto!

Un report dell'outlet coreano Chosun Biz spiega infatti che Samsung integrerà delle funzioni di Samsung Food nel suo anello smart. Samsung Food è una piattaforma altamente personalizzata di assistenza in cucina sviluppata dal colosso sudcoreano, che sfrutta l'ecosistema di Suwon e le funzioni dei suoi elettrodomestici smart, dei suoi smartphone e dei suoi tablet e laptop per produrre programmi alimentari e ricette su misura per gli utenti.

Secondo Chosun Biz, gli executive dell'azienda coreana hanno approvato un piano per implementare Samsung Food sul Galaxy Ring, anche se i dettagli a riguardo ancora latitano: in mancanza di un sistema di output a schermo, infatti, è improbabile che gli utenti potranno usare l'anello per consultare la lista della spesa, le proprie ricette preferite o il proprio diario alimentare. È invece più plausibile che i dati degli allenamenti sportivi di chi indossa il Galaxy Ring vengano confrontati con gli ingredienti disponibili in frigorifero o in dispensa per elaborare ricette adatte al fabbisogno calorico della persona.

Non è nemmeno chiaro se Samsung Food sarà disponibile al lancio di Galaxy Ring, che sarà presentato al pubblico durante il Galaxy Unpacked di luglio 2024, nel corso del quale verranno mostrati anche i nuovi Samsung Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6, nonché gli smartwatch della linea Galaxy Watch 7. La feature, dunque, potrebbe non essere disponibile fin dal day one del device, ma potrebbe essere implementata solo in seguito, magari nel corso dell'autunno.

Il lancio della funzione, comunque, dovrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti nella creazione di un ecosistema Samsung condiviso per la casa, che - a differenza di quanto avviene per i prodotti della concorrenza - passerà anche e soprattutto per gli elettrodomestici smart, e non solo per smartphone, tablet e PC.

