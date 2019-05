Galaxy S10 5G va a fuoco, ma Samsung si rifiuta di riconoscere il problema

Tutti ricorderanno il caos scatenato dal Galaxy Note 7 di Samsung qualche anno fa. Il dispositivo è stato richiamato a livello mondiale e ritirato dal mercato a causa dei problemi di autocombustione. Da quel momento, ogni qualvolta si verifica un episodio simile, gli utenti si spaventano e le compagnie tremano.

Dalla Corea del Sud quest'oggi ci arriva la notizia che un Galaxy S10 5G sarebbe improvvisamente andato a fuoco. Il proprietario del dispositivo ha pubblicato sul web la fotografia che vi proponiamo in calce, corredata da una descrizione dell'episodio: "il mio telefono era sul tavolo quando ho iniziato a sentire un odore di bruciato e visto del fumo che lo circondava. Quando ho provato ad afferrarlo mi è caduto dalle mani in quanto era troppo bollente per afferrarlo" ha affermato all'AFP.

Samsung si è rifiutata di rimborsare lo smartphone. La società sudcoreana ha dichiarato che il danno è il risultato di un "impatto esterno" e non di un problema di progettazione o interno. Al momento i dettagli su quanto accaduto sono piuttosto scarsi, e le parti non hanno diffuso ulteriori informazioni sull'incidente.

Probabile comunque che il colosso coreano abbia chiesto all'uomo di inviarlo in assistenza per le analisi di rito. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili nuove informazioni.